Wrocławskie Targi Zdrowych Inspiracji. Już w ten weekend w Hali Ludowej

Targi Zdrowych Inspiracji to formuła powstała na bazie Wrocławskich Spotkań NIEZWYKŁOŚCI – imprezy organizowanej przez wiele lat w Hali Ludowej. Wprowadzone rok temu rozszerzenie tematyki targów o wszelkie aspekty zdrowia i jego profilaktyki spotkało się z dużym entuzjazmem zarówno wśród odwiedzających, jak i samych wystawców.

Zdrowe ciało

Dla pasjonatów zdrowego odżywiania targi to niezwykła okazja do zaopatrzenia się w najwyższej jakości kosmetyki, masła do ciała, a także produkty spożywcze jak aromatyczne przyprawy czy bezglutenowe zupy. Na stoiskach można znaleźć: jonizatory wody, odpromienniki, prasy do tłoczenia oleju, wyciskarki. Targi to także okazja do zapoznania się z alternatywnymi metodami diagnostyki czy wspomagającymi tradycyjną medycynę badaniami aury. Nie zabraknie również naturalnych kamieni o specjalnych właściwościach, biżuterii oraz publikacji dotyczących tematyki zdrowia.

Coś dla ducha

Dla gości zainteresowanych dbałością o duchową stronę życia wystawcy przygotowali liczne porady psychologiczne. Będzie okazja do poznania wschodnich metod relaksacyjnych oraz spotkania z praktykami wróżbiarstwa, ezoteryki i astrologii.