Wrocławskie spółdzielnie mieszkaniowe produkują prąd ze słońca. Zobaczcie!

Wrocławską Elektrownię Słoneczną na wieżowcach spółdzielni Wrocław-Południe tworzy 2771 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 739 kWp, zajmujących powierzchnię aż 0,5 ha i produkujących rocznie blisko 750 MWh.

Pozyskiwana ze słońca energia zasila części wspólne budynków: windy, oświetlenie korytarzy, wejść i otoczenia, maszynownie oraz hydrofornie. Po pięciu latach funkcjonowania nie ma wątpliwości, że inwestycja się opłaciła.

Już po pierwszym roku funkcjonowania zbiorczy rachunek za prąd obniżył się z 425 tys. zł do 120 tys. zł. W 2019 r. zmniejszył się do 83 tys. zł i ta tendencja spadkowa nadal się utrzymuje. Nie jest to jeszcze czysty zysk dla kieszeni mieszkańców, bo spółdzielni zostały cztery lata do spłaty pożyczki. Jednak już teraz można mówić o realnych korzyściach dla ludzi i środowiska – dzięki instalacjom fotowoltaicznym mieszkańcy uniezależnili się od wzrostu cen za energię elektryczną zasilającą części wspólne oraz każdego roku dzięki panelom na dachach spółdzielni do atmosfery trafia o około 600 ton CO2 mniej.