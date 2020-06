Wrocławskie restauracje sprzed lat. Pamiętacie je? (ZDJĘCIA)

Grzeczną i uprzejmą obsługę oraz pełny asortyment potraw mlecznych zapewniają następujące placówki barów mlecznych we Wrocławiu: bar "Wzorcowy" (ul. Świerczewskiego), "Studencki" (Curie-Skłodowskiej), "Ratuszowy" (Rynek), "Mewa" (Stalina) , "Róg Obfitości" (Malarska) oraz (czynny całą dobę) "Turysta" (Gwarna)". To jedno z wielu ogłoszeń gastronomicznych z przewodnika po Wrocławiu wydanego w latach 50. ubiegłego wieku. Z wymienionych lokali jeszcze kilka lat temu działał "Wzorcowy" i "Turysta".

Pierogi, aż ślinka ciekła

Pani Kwaśna opowiada, że do "Mewy" ustawiały się kolejki. - Bo było tanio. A do tego jako taki wybór. Nie to, co wtedy w sklepach. A pierogi ruskie serwowali takie, że aż ślinka ciekła na samą myśl.

Jeszcze kilka lat temu działał bar "Wzorcowy" (obecnie "Magia Smaków").

- 25 lat prowadziłam loka - wspomina Zofia Taraziewicz, szefowa lokalu. - Wtedy to był prawdziwy bar mleczny. Nie można było podawać mięsa, nie to, co teraz.

Pani Zofia mówi, że tak samo jak prawdziwych Cyganów już nie ma, tak i barów mlecznych. - Bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś rezygnował ze sprzedaży schabowego. Właścicielom się to nie kalkuluje.

Zofia Taraziewicz jest wręcz dyplomowaną specjalistką od barów mlecznych (praca dyplomowa na ten temat na Uniwersytecie Ekonomicznym), więc wie, co mówi. A wracając do czasów robotniczego raju, to Zofia Taraziewicz pamięta, że klienci najchętniej zamawiali pierogi, naleśniki i kopytka. A jaka była klientela? - Przychodzili różni ludzie. Dużo ze wsi, bo obok był przecież dworzec PKS.