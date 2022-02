Wrocławskie MPK przebuduje zajezdnię dla nowych tramwajów. Ma być cichsza

W Zajezdni Tramwajowej "Ołbin" mieści się obecnie 80-90 tramwajów. Przebudowa powiększy tę liczbę o około 20 pojazdów.

"W pierwszym etapie przebudowy najważniejszym elementem będzie zmiana układu torowego i zorganizowanie go w taki sposób, by pomieścił więcej tramwajów. Dodatkowo, funkcjonalność zajezdni zostanie zwiększona dzięki przygotowaniu nowego wjazdu od ul. Ołbińskiej. Na samych torach pojawią się smarownice, które będą wygłuszały pracę jeżdżących pojazdów, co dobrze wpłynie na komfort okolicznych mieszkańców" - informuje nas Damian Zdancewicz z biura prasowego MPK Wrocław.