Wrocławskie Maślice walczą z suszą. W stawie coraz więcej wody [ZDJĘCIA]

"Śliwowa 34" to inwestycja realizowana przez spółkę Budus-Developer. Fundamenty budynków posadowione są ponad wysokością wód gruntowych, ale głębiej wkopano się, by zainstalować szyby windowe. 2,5 m pod wykopem wmontowano tzw. igłofiltry, które obniżają lustro wody poprzez odprowadzenie jej do pompy, a później wężami na zewnątrz. Według pierwotnej decyzji MPWiK, woda ta miała trafiać do kanalizacji. Pojawił się jednak pomysł na to, jak ją odprowadzić i oddać ponownie naturze.

Park Świetlików na wrocławskich Maślicach to ważne miejsce dla wielu gatunków zwierząt, szczególnie dla ropuchy szarej, która ma w okolicy swoje siedlisko. Od pewnego czasu zbiornik wysychał, a lustro wody obniżyło się do niebezpiecznego poziomu. Teraz wody zaczęło przybywać, dzięki... porozumieniu z deweloperem.

Pomysł jest genialny!

To znana praktyka, że wodę z inwestycji pompuje się na przykład do rowów melioracyjnych. Najważniejszą kwestią jest dopilnowanie, aby była ona czysta. W tym wypadku tak jest. Nasi mieszkańcy są bardzo zaangażowani w życie osiedla, więc też na pewno będą we własnym zakresie pełnić społeczny nadzór nad tą akcją. Bardzo dużo osób zaangażowało się w ten pomysł. To bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza teraz, kiedy jest tak sucho - mówi Sławomir Czerwiński, przewodniczący zarządu osiedla Maślice.

Budus-Developer skierował pisma do Zarządu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Z ZZM zgoda przyszła, ale z jednoczesnym odesłaniem do MPWiK, które to decyduje o odprowadzaniu wód i gospodarowaniu nimi. Radni osiedlowi prośbę o przyśpieszenie wydania zgody w tej sprawie skierowali do wiceprezydenta Wrocławia, Adama Zawady, który akcję poparł.