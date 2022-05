Wrocławskie Linie Turystyczne. Zabytkowe autobusy i tramwaje już jeżdżą po Wrocławiu [ZDJĘCIA, TRASY, BILETY]

WROCŁAWSKIE LINIE TURYSTYCZNE

W tym roku sędziwe środki lokomocji jeżdżą na dwóch liniach: tramwajowa na linii T, a autobusowa na linii A (to nawiązanie do dawnych znaków przystankowych). Trasy została tak ułożone, aby łączyć ważne i ciekawe atrakcje miasta.

JAKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE?

GODZINY ODJAZDÓW

Tramwaje i autobusy Wrocławskich Linii Turystycznych odjeżdżają z pl. Muzealnego. Pierwszy kurs w południe, kolejne - co pół godziny. Od 29 maja do 26 czerwca kursować będą tylko w niedziele, a od 2 lipca do 4 września - w soboty, niedziele i święta. Szczegółowy rozkład znajdziecie TUTAJ - KLIK! i na przystanku na pl. Muzealnym.

BILETY

TRASY

Linia T (tramwajowa) - trasa przejazdu:

Plac Teatralny (Opera), Świdnicka, Podwale, Krupnicza, Kazimierza Wielkiego, Galeria Dominikańska, Oławska, Traugutta, Plac Powstańców Warszawy, Most Pokoju, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Grunwaldzka, Most Szczytnicki, Kochanowskiego, Różyckiego, Paderewskiego, Mickiewicza, Wajdy, Wróblewskiego, Zajezdnia Dąbie/Czasoprzestrzeń - Wróblewskiego, Wajdy, most Zwierzyniecki, Curie-Skłodowskiej, Piastowska, Sienkiewicza, plac Bema, mosty Młyńskie, świętej Jadwigi, most Piaskowy, Grodzka, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Widok, Opera.