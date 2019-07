Wrocławskie Lato, czyli Festiwal Produktów Rzemieślniczych [ZDJĘCIA]

- My robimy pierożki gyoza. Pochodzą one właściwie z Chin, ale Japończycy zwariowali na ich punkcie. Dobry pieróg to tak naprawdę dobry farsz i dobry dodatek. Tak jak w pierogach ruskich to skarmelizowana cebulka, tak w przypadku gyoza popularna jest wieprzowina, np. z krewetkami. U nas dziś można dostać pierożki wegetariańskie, z owocami morza i z szarpaną wołowiną - mówi Patryk Seroczyński z japońskiej restauracji Izakaya w Kiełczowie. - Co trzeba zrobić, żeby wyszły? Trzeba się po prostu troszkę natrudzić, nalepić i dobrze przyprawić farsz, mieć więcej cierpliwości, a to się zwraca.

Na festiwal można się wybrać w godzinach od 12.00 do 20.00, także jutro.

