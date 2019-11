Wrocławskie finały projektu Be Together. Dołączcie do nas i zobaczcie, jak integruje sztuka

Jak to działa?

Projekt Be Together to w praktyce współpraca osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami, podczas której uczestnicy i organizatorzy uczą się stawiać czoła nowym wyzwaniom, pokonują własne obawy i przełamują stereotypy. W tej edycji rozwijane były równolegle cztery procesy: praca teatralno-fotograficzna z grupą wrocławską i osobno katowicką, praca muzyczno-teatralna z grupą wałbrzyską oraz praca nad wystawą sztuki integracyjnej we Wrocławiu.

Przez niemal 5 miesięcy stawialiśmy czoła nowym wyzwaniom, pokonując własne obawy i przełamując stereotypy. Działaliśmy wspólnie po to, by zbudować zaufanie i zbliżyć się do drugiego człowieka, a następnie sprawdzić, co zrodzi się z takiego spotkania. Nadszedł czas, kiedy chcemy zaprosić Was na finały projektu Be Together! – mówi twórczyni i koordynatorka projektu Paulina Anna Galanciak.

15 listopada, godz. 19.00 – wernisaż wystawyOstatnio robiłam kwiaty z bibuły w galerii Studio BWA Wrocław

Na wystawie Ostatnio robiłam kwiaty z bibuły zobaczymy prace wykonane wspólnie z przyjaciółmi projektu Be Together, które są skupione wokół takich tematów jak: rozwój, akceptacja i wspólnota. W przestrzeni galerii znajdą się indywidualne prace zaproszonych twórców, takie jak nagrania dźwiękowe, fotografie, obiekty, a także instalacja przygotowana wspólnie przez wszystkich uczestników projektu stanowiąca odpowiedź na tematykę wystawy.