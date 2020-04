Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na darmowy spektakl online. Co zobaczymy i kiedy?

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/2540753299585922/

12 kwietnia o godz. 15:00 WTL udostępni nagranie spektaklu KRZYWIRYJEK w reżyserii Roberta Jarosza - przedstawienia dla dzieci od 6. roku życia. Spektakl można obejrzeć nieodpłatnie przez 24 godziny na stronie: https://teatrlalek.wroclaw.pl/live

Nagrania prezentowane w ramach cyklu mają charakter roboczy i zostały dokonane w celach dokumentacyjnych. Nie były reżyserowane z myślą o prezentacji online, korzystamy z nich np. podczas wznowień albo zastępstw. Niektóre z nich to rejestracje prób generalnych bez udziału widzów. Udostępniamy je wyłącznie ze względu na szczególne okoliczności. Nie zastąpią one wizyty w teatrze, ale mogą być dla Was okazją do zajrzenia w teatralne kulisy.

KRZYWIRYJEK | 6+ | reż. Robert Jarosz

Rzecz dzieje się w baśniowym mieście, w którym co roku organizowany jest wielki konkurs fotograficzny. Główna nagroda przyznawana jest za zdjęcie przedstawiające najszczęśliwsze dziecko. Nic dziwnego, że ulice miasta pełne są dorosłych z aparatami, proszących swoje dzieci o uśmiech... Brzmi znajomo? To nie przypadek – w onirycznej baśni Roberta Jarosza można znaleźć wiele aluzji do otaczającej nas rzeczywistości. Twórcy spektaklu mierzą się z ważnym problemem dziecięcych emocji, próbując pokazać, że nie wolno ich dzielić na dobre i złe – one po prostu są.