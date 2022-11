Wrocławski Rynek bez jarmarku i z prawdziwą choinką. Tak to kiedyś wyglądało [ZDJĘCIA Z ARCHIWUM] Jerzy Wójcik

Rynek we Wrocławiu ponad 20 lat temu. Zamiast kontrowersyjnego jarmarku, kilka budek i naturalna choinka. Zobaczcie pozostałe zdjęcia miasta z przełomu wieków Archiwum Gazety Wrocławskiej Zobacz galerię (73 zdjęcia)

Dziś mało kto wyobraża sobie wrocławski Rynek i jego okolice bez jarmarku bożonarodzeniowego. Mimo wysokich cen, to miejsce przyciąga przed świętami jak magnes, a prawdziwe tłumy przewijają się tam w weekendy. Wrocławska tradycja jarmarków sięga czasów Breslau, kiedy to Kindelmarkt był tłumnie odwiedzany już na początku XIX wieku. Ten współczesny nam jarmark swoje początki miał w 2008 roku. Wcześniej w centrum pojawiały się pojedyncze budki ze smakołykami, no i obowiązkowo, naturalna choinka. Zobaczcie, jak to wyglądało na przełomie wieków.