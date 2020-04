Wrocławski ratownik: Nie zakładajcie maseczek, nie myjcie rąk, SOR na was czeka! [FILM NAGRANY W SZPITALU]

To nie są ćwiczenia. Każdemu próbuję to uzmysłowić - mówi ratownik medyczny Kamil Wawrzyniak ze szpitala przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu. - Sprzęt póki co jest. Brakuje niektórych elementów ubioru. Radzimy sobie samoróbkami. To pomysły, które ściągnęliśmy z Chin. Cały świat ma dziś problem z tym sprzętem. Odkąd zaczęła się epidemia, ludzie w końcu zrozumieli, co to jest oddział ratunkowy w szpitalu i czym się różni od lekarza rodzinnego. Kiedyś mieliśmy po 60 nawet 80 pacjentów podczas dyżuru. Teraz jest ich najwyżej dziesięciu i to takich naprawdę potrzebujących pomocy - mówi ratownik.