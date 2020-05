Wrocławski Aquapark ma nowe baseny i plażę [ZDJECIA]

Przypomnijmy, budowa trwa od jesieni 2019 roku. Na terenie kąpieliska, które zostało powiększone o część wzgórza Andersa powstają dwa nowe baseny a tereny zielone będą powiększone o plażę przeznaczoną do leżakowania. To właśnie w tej części pojawią się dodatkowo 22 drzewa, 2,5 tysiąca krzewów i traw ozdobnych, ponad 700 metrów kwadratowych trawnika. Dotychczas prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

To nie koniec zmian. Zarząd parku wodnego zdecydował o otwarciu nowego wejścia od ulicy Petrusewicza. Wejście czynne będzie tylko w sezonie letnim. Zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o osobach chcących spędzić więcej czasu nad wodą, na świeżym powietrzu. Do dyspozycji będą także nowe szatnie, które powstają w pobliżu dużej zjeżdżalni. Oczywiście także z tej strony dostaniemy się do centralnej części obiektu.

Kolejna nowość to parking przy ul. Petrusewicza, pod który miasto przekazało grunt aquaparkowi. Niebawem staną tam szlabany i będą mogli z niego korzystać wszyscy klienci.

Obecny kompleks rocznie odwiedza prawie dwa miliony gości. Składa się z basenów wewnętrznych, zewnętrznych, zjeżdżalni, saunarium z ogrodem saunowym, fitnessu i siłowni, plaż i miejsc do wypoczynku. Jednak w sezonie są dni, gdy w Aquaparku nie ma gdzie wcisnąć szpilki, a w szatniach brakuje wolnych szafek. Po przebudowie miejsca będzie znacznie więcej.