Wrocławski aquapark. "Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch kobiet przez obleśnego typa"? Bada to policja

We wrocławskim aquaparku przy ul. Borowskiej „doszło do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch kobiet przez obleśnego typa” – przeczytaliśmy na jednej z grup na Facebooku. - Sprawa jest zgłoszona na policję. Od obsługi mamy informacje, że do takich zdarzeń dochodzi coraz częściej. Kto wie czy za jakiś czas nie dopuści się gwałtu, skoro jest jak na razie bezkarny – napisała jedna z poszkodowanych kobiet.

Dotarliśmy do jednej z pokrzywdzonych pań. Wszystko działo się w środę wieczorem – opowiada nam. Pierwsze zdarzenie było około godziny 22.30 a drugie kwadrans później. Ten człowiek dotykał kobiety w strefie saun. To miejsce, gdzie przebywa się nago, a ciało przykrywa jedynie ręcznikiem. - Ja byłam tylko w wielkim szoku, ale ta druga pani była załamana – relacjonuje nam. Policja obiecała zająć się sprawą. Obsługa wręcz zniechęca do zgłoszeń na policję. "Nie ma kamer, więc nie wiadomo czy znajdą" – twierdzi nasza rozmówczyni.