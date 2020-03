Wrocławska uczelnia zawiesiła zajęcia z powodu koronawirusa. Co z innymi szkołami?

brak

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu odwołał od dziś wszystkie zajęcia dydaktyczne. Chodzi o to, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Decyzja zapadła na kolegium władz uczelni, które odbyło się rano. Zajęcia na uczelni są wstrzymane od odwołania.