Wrocławscy naukowcy pracują nad opaską kontrolującą mózg. Trwają testy na sportowcach

Nikt do tej pory nie mierzył, co dzieje się z korą mózgową w czasie uderzenia głowy - podkreśla dr hab. inż. Mariusz Ptak z Katedry Konstrukcji Badań Maszyn i Pojazdów na Wydziale Mechanicznym, kierownik projektu. - Zwykle gdy dochodzi do poważniejszego wypadku, EEG jest wykonywane kilkadziesiąt minut po takim zdarzeniu w szpitalu. My mamy szansę zobaczyć, jak zmienia się potencjał elektryczny w mózgu w czasie rzeczywistym.