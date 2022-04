Wrocławianka Anna Czajkowska-Małachowska pierwszą kobietą-dowódcą batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej!

Do roli dowódcy przygotowywała się już na studiach we Wrocławiu. Później dowodziła plutonem, kompanią, a teraz staje na czele batalionu. Jako pierwsza kobieta w historii! O tej nadzwyczajnej nominacji ppłk Anna Czajkowska-Małachowska, która służyła na misjach w Iraku, Afganistanie i Czadzie, opowiada w rozmowie z Renatą Mycio.

Ppłk Anna Czajkowska-Małachowska pełni służbę wojskową od 22 lat. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu z 2004 roku. W 2017 została doktorem nauk społecznych. Jest specjalistką w temacie transformacji wojsk lądowych RP w latach 1989 – 2015 w kontekście zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego.

Na dowódcę 161. batalionu lekkiej piechoty w 16. Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej została wyznaczona 19 kwietnia 2022 roku. Jak sama przyznaje, od początku kariery wojskowej stara się łączyć wiele dziedzin życia, ale zawsze dąży do jednego celu – osiągnięcia jak najwyższej jakości w realizacji stawianych zadań. Jest Pani pierwszą kobietą na stanowisku dowódcy batalionu w Wojskach Obrony Terytorialnej. Co to zmienia w Pani życiu, w służbie?

To bardzo duże wyzwanie, jakie staje przede mną i jednocześnie misja, jaka zostaje mi powierzona. Trzeba jednak przyznać, że w ciągu 22 lat mojej dotychczasowej służby wojskowej byłam przygotowywana do dowodzenia. Realizując powierzane zadania na wcześniej zajmowanych stanowiskach, starałam się zawsze realizować je profesjonalnie, co miało wpływ na dalszy rozwój zawodowy. Powierzano mi dowodzenie żołnierzami na wszystkich szczeblach, zaczynając od plutonu, poprzez kompanię, a obecnie na szczeblu batalionu. To się udawało, ale wymagało ode mnie dużo pracy i samodyscypliny. W służbie wojskowej to przełożeni muszą zauważyć i uznać, że jest się gotowym do objęcia kolejnego, ważnego stanowiska.

Czy możemy porozmawiać o Pani pierwszych dniach w wojsku. Gdzie i kiedy to się zaczęło?

To był rok 2000. Dostałam się do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Były to czteroletnie studia na Wydziale Wojsk Zmechanizowanych. Już wówczas przygotowywano nas do wypełniania roli dowódców. Na tym kierunku było wówczas tylko 16 kobiet, a mężczyzn ponad 300. Łatwo więc nie było.

To teraz może powiedzmy skąd w ogóle pomysł na wojsko u 19-letniej dziewczyny?

Powodów było kilka. Jako nastoletnia dziewczyna byłam strzelcem, to była moja pasja. Należałam do organizacji strzeleckiej na terenie Dolnego Śląska. Oprócz obycia z bronią, już wówczas wpajano nam zasady patriotyczne, uczono odpowiedzialności za ojczyznę, za bliskich. W tamtych czasach kształtowała się moja osobowość i poczucie odpowiedzialności za innych, za swój kraj.