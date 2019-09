Wrocławianin w programie Masterchef. Kim jest Mateusz Kopciuch?

- To też ulubione danie Klaudii. Choć zachwala jeszcze pierogi. Na precastingu zawsze jest tak, że przynosi się danie przygotowane w domu, a potem ma się jeszcze chwilę na podgrzanie. Następnie jest druga część castingu: wywiad interpersonalny. Tu sprawdza się umiejętności interpersonalne. Byłem zaskoczony liczbą pytań, jakie dostałem od kucharza, ale chyba poszło mi dobrze, bo zaprosili mnie potem na nagrania do Krakowa - opowiada Mateusz.

- To zawsze ja gotuję, ja przygotowuję potrawy na święta i w końcu zaczęli tak na mnie mówić. Kiedyś z dziewczyną oglądaliśmy program "Masterchef Junior". W przerwie reklamowej zachęcano do zgłaszania się do edycji dla dorosłych. Klaudia, moja dziewczyna, powiedziała, że muszę wziąć w niej udział - opowiada Mateusz Kopciuch.

- Zauważyłem, że zakupy spożywcze, które robię sam, różnią się diametralnie od tego, co kupowała moja mama. Zacząłem eksperymentować z różnymi produktami. Uważam, że gotowanie to sztuka, a kuchnia ma swój własny język. Kiedyś miałem inną pasję, rysowanie. Pamiętam, że lubiłem, kiedy ktoś mnie za jakiś rysunek pochwalił. Ale z gotowaniem jest jeszcze trochę inaczej, bo przecież każdy lubi jeść. Gotowanie pozwala więc dzielić się z innymi i tym bardziej przynosi dużo radości - mówi Mateusz Kopciuch. - Poza tym ja bardzo lubię karmić ludzi.

U Mateusza smykałka do kulinariów pojawiła się już w dzieciństwie. Jego mama nie lubiła gotować. Mawiała, że robi to, bo ma dwóch synów. Z czasem Mateusz z bratem sami zaczęli się rządzić w kuchni. Potem były czasy liceum i studiów, aż dopiero moment wyprowadzki z domu okazał się kluczowy.

Najchętniej Mateusz gustuje w posiłkach mięsnych. Często jednak nie liczy kalorii.

- Najlepiej przygotowuje się tłuste mięsa. Suche mięso można łatwo wysuszyć - dodaje uczestnik programu.

Mateusz interesuje się też muzyką. Ma w domu gramofon, kolekcjonuje płyty winylowe. Oprócz tego jest wielkim fanem gier wideo. Chciałby kiedyś otworzyć własną restaurację, do której mógłby zapraszać również znajomych i rodzinę. To jego wielkie marzenie. Tymczasem już wkrótce ruszy jego kanał na YouTubie. W swoim kulinarnym programie Mateusz, podobnie jak kiedyś Robert Makłowicz, będzie gotował w plenerze. Tyle że w różnych miejscach we Wrocławiu. Przy okazji zaprosi do degustacji wrocławian, a razem z mieszkańcami będzie rozmawiał o kuchni. Kanał poprowadzi z kolegą Ksawerym i koleżanką, która jest dietetyczką. Razem spróbują znaleźć kompromis między tym, co smaczne a tym, co zdrowe.