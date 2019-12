Oto relacja z finału VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy Kominku”, który w sobotę odbył się w Targach Kielce. Grand Prix trafiło do muzyków z Wrocławia.

WYNIKI VIII festiwalu "Przy Kominku" Kielce 2019

Grand Prix i 2000 złotych ufundowane przez Targi Kielce zdobyła Irena Salwowska z zespołem z Wrocławia.

Pierwsze miejsce i 1500 złotych ufundowane przez Unimax otrzymał Roman Tkaczyk z zespołem z Mikołajek.

Drugie miejsce i 1000 złotych ufundowany przez Wodociągi Kieleckie otrzymał zespół 4razywroku z Żarnowca.

Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną od firmy Regioszulki w wysokości 700 złotych otrzymał Piotr Zubek z Warszawy.

Także trzecie miejsce i nagrodę od Strefy Outdooru - 700 złotych otrzymał zespół MuzyKuny z Jeleniej Góry i Grodziska Mazowieckiego.

Nagrodę specjalną Magazynu Piosenki Studenckiej "Mikroklimat" Polskiego Radia Rzeszów zdobyła Irena Salwowska z zespołem.

Nagrodę specjalną zespołu Wołosatki w wysokości 2000 złotych otrzymał zespół 4razywroku. (Zespół Wołosatki przekazał na festiwal 5000 złotych z licytacji pierwszego egzemplarza płyty "Wołosatki i przyjaciele", który został wylicytowany podczas jubileuszowego koncertu w Kieleckim Centrum Kultury. Ze względu na niewielką ilość zespołów śpiewających wielogłosowo, pozostała część nagrody trafi do puli przyszłej edycji).

Nagrodę specjalną imienia Grzegorza Pecla przyznaną przez organizatorów przyznano zespołowi MuzyKuny.

Nagrodę Publiczności i 1000 złotych ufundowany przez Miasto Kielce przyznano Piotrowi Zubkowi z Warszawy.

z Warszawy. Wyróżnienia otrzymali: duet Lenda/ Kozub ze Świdnicy za innowacyjność, interpretację i ekspresję oraz Zbigniew Żuk z Brwilna za kompozycję.

Dom Kultury "Białogon" w Kielcach już po raz ósmy zaprosił na muzyczną podróż do krainy łagodności. Na festiwal promujący piosenkę turystyczną i poetycką, a przy okazji miasto i region, przyjechały zespoły i soliści z różnych stron kraju.Irena Salwowska i muzycy z Wrocławia, Żyrardowa i Torunia przyjechali do Kielc skuszeni opowieściami innych formacji, które wcześniej zdobywały nagrody "Przy Kominku" i zachwalali niezwykłą atmosferę tej imprezy. Liderka formacji nie kryła zaskoczenia werdyktem. - Emocje w nas grają. Kompletnie nie spodziewaliśmy się tej nagrody. To dla nas ogromny sukces, tym bardziej że jesteśmy tutaj po raz pierwszy - przyznała Irena Salwowska tuż po odebraniu Grand Prix ósmej edycji festiwalu "Przy Kominku". - Cudowna atmosfera, piękny festiwal. Wrócimy tu za rok - zapewniła.Irena Salwowska wraz z zespołem jeszcze przed świętami planuje wydać swoją debiutancką płytę "Na drogę" z autorskimi kompozycjami. Jak zapowiedziała, będzie można ją zdobyć podczas kolejnej edycji festiwalu "Przy Kominku".Szczególne miejsce wśród nagród dla uczestników zajmuje ta przyznawana przez publiczność. Goście, którzy ściśle wypełnili Centrum Kongresowe Targów Kielce mogli oddawać głosy na swoich faworytów. Zachęcał do tego z humorem prowadzący koncert Jarosław Bukowski. Najwięcej głosów zebrał Piotr Zubek z Warszawy, który aktorsko zaprezentował utwór "Tnę, tnę, tnę, czyli kariera damskiego fryzjera" (muzyka Maciej Małecki, słowa Grzegorz Wasowski). Piotr nagrodę odebrał wraz ze swoim akompaniatorem Dominikiem Światkowskim.Emocji związanych z nagrodami nie brakowało (pełna lista laureatów poniżej), ale dużo wrażeń dostarczył też koncert gwiazd wieczoru. Na scenie wystąpił kielecki zespół Sprzedawcy Dymu i Przyjaciele w imponującym kilkunastoosobowym składzie, a także działający na muzycznym rynku od 32 lat Wszystkiego Najlepszego z Bydgoszczy oraz Myszy & Ludzie, czyli poetycki folk z Trójmiasta. Poza sceną też wiele się działo. Na gości czekała giełda płyt winylowych i kiermasz świąteczny.