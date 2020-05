Wrocławianie tłumnie ruszyli do fryzjera. Wolne terminy dopiero w czerwcu [ZDJĘCIA]

Telefony w momencie ogłoszenia decyzji rządu rozdzwoniły się także w Atelier Fryzjerskim Ewy Taraszkiewicz przy ul. Powstańców Śląskich.

U mnie zajęte jest na dwa tygodnie do przodu, ale stałe klientki jestem w stanie przyjąć zawsze. Teraz będziemy pracować po 12-13 godzin, także w soboty i w niedzielę – zapowiada Ewa Taraszkiewicz dodając, że po miesiącach przerwy i braku dochodów teraz trzeba popracować więcej. Taraszkiewicz nie podniosła cen. - Wszystko podrożało, to prawda, ale biorę to na siebie. Uważam, że klient nie powinien ponosić tego dodatkowego kosztu.