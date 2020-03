Wrocławianie spacerują po parku. Prezydent Jacek Sutryk: Nie możemy usiedzieć na tyłku!?

- Tacy jesteśmy nienormalni? Nie potrafimy zrozumieć prostego przekazu, że jest niebezpiecznie? - pytał wyraźnie wzburzony prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas internetowego wystąpienia. - Mogę liczyć tylko i wyłącznie na zdrowy rozsądek wrocławianek i wrocławian. Nie mam żadnych innych instrumentów. Nie zamknę parków, nie ogrodzę ich dzisiaj nie wiadomo jakimi płotami. Dlaczego inne społeczeństwa potrafią sobie z tym poradzić? Tam się mówi, że nie i jest nie. A u nas trzeba powiedzieć od razu postawić 20-metrowy płot? Nie. Po prostu należy się słuchać i dzisiaj jestem naprawdę mocno zdenerwowany tym, co widzę. Po cholerę gdzieś tam łazimy. Nie możemy usiedzieć na tyłku? Wiem, że jest ciężko, wiem, że już długo siedzimy, ale znajdźmy sobie jakieś zajęcie. Uważam, że lepiej jest przemęczyć się przez czas jakiś, niż naprawdę cierpieć wiele miesięcy. Przecież inaczej to nam się rozłoży na miesiące! Ludzie! Bardzo o to proszę - zaapelował prezydent.

Czy spacery w czasie epidemii są zabronione?

Podczas epidemii nie ma zakazu wychodzenia na spacer. Co więcej, lekarze i immunolodzy nawet to zalecają. Spacery zaleca też ministerstwo zdrowia. Jest jednak bardzo ważny warunek - powinniśmy to robić w pobliżu miejsca zamieszkania czy na przykład w lesie i unikać wszelkich skupisk ludzi. Dlatego też wyjście do miejskiego parku jest bardzo złym pomysłem.

Kategorycznie zabronione jest wychodzenie z domu podczas kwarantanny - nawet na krótki spacer.