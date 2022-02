Wrocławianie manifestowali swoje poparcie dla Ukrainy. Tłumy w centrum miasta [ZDJĘCIA]

Na wrocławskim rynku pojawiły się tłumy mieszkańców. Wśród tysięcy osób nie brakowało Ukraińców.

- Pochodzimy z Winnicy, to przerażające co dzieje się teraz w naszej ojczyźnie. Chcielibyśmy wrócić, ale rodzina sugeruje, żeby lepiej tego nie robić. Dziękujemy Polakom za ich postawę. To dla nas bardzo ważne. Wiemy, że nasza historia była różna, ale prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dziękujemy - mówiła Oksana, jedna z osób, które pojawiły się w centrum miasta.