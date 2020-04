Wrocław. Zostań w domu i weź udział w zajęciach online z Magnolią Park

Pomóc potrzebującym

Do tej pory w programie Magnolia Park znalazło się wiele wirtualnych wydarzeń, takich jak warsztaty z tworzenia kosmetyków naturalnych, treningi z trenerami personalnymi, warsztaty z kreatywnego rysunku dla dzieci, czy webinar dotyczący work-life balance w czasie kwarantanny. Można także pobrać materiały do zabawy z dziećmi, czy też skorzystać z wielu praktycznych porad.

To nie koniec pożytecznych działań, jakie podejmuje w ostatnim czasie największe centrum handlowe we Wrocławiu. Magnolia Park zaangażowała się także w pomoc szpitalom oraz najbardziej potrzebującym jednostkom w mieście. Pierwsza partia pomocowa trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na Borowskiej w postaci kompletu maseczek i środków czystości. Oprócz szpitala wsparcie dostało Schronisko Fundacji Brata Alberta we Wrocławiu, do którego także trafiły środki czystości. Z kolei lekarze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu otrzymali nowe obuwie, świąteczne słodycze i produkty spożywcze, a Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc z oddziałem w Obornikach Śląskich otrzymało świąteczne praliny, a także produkty spożywcze. Magnolia Park ruszyła z pomocną także do Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci i do Fundacji Na Ratunek. – Wielkie podziękowania należą się naszym najemcom, szczególnie Cukierni Sowa, eobuwie.pl i drogerii Super-Pharm, którzy włączają się w działania pomocowe – mówi Marta Kocik. – Warto wspomnieć także o fantastycznej inicjatywie Pasibusa, który dostarcza seniorom każdego dnia zbilansowane posiłki – dodaje.