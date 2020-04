Wrocław. Zobaczcie zmiany na ul. Probusa. Jest już nowa nawierzchnia na drodze...

Ulica Probusa we Wrocławiu ma być zamknięta dla ruchu w kierunku Nadodrza do wakacji, ale na jednej nitce pojawiła się już asfaltowa nawierzchnia i to właśnie na nią przełożono ruch (można jeździć Probusa w kierunku Drobnera). Po przełożeniu ruchu na asfalt, objazd pozostaje bez zmian - prowadzi ul. Jedności Narodowej i Henryka Pobożnego do pl. św. Macieja. Zobaczcie zdjęcia z budowy...

Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo