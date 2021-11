Wrocław. Zobacz zdjęcia z sobotniego biegu w Lesie Osobowickim

Jesienno-zimowy cykl CITY TRAIL trwa! W sobotę, 27 listopada we wrocławskim Lesie Osobowickim pojawiło się ponad 500 uczestników – 416 dorosłych oraz 120 dzieci. Zwycięzcami biegu głównego na dystansie 5 km zostali Andrzej Witek oraz Dominika Napieraj. Kolejne zawody z cyklu CITY TRAIL są zaplanowane na 15 stycznia.

Biegi CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden są organizowane w formule ogólnopolskiej. Od października 2021 do marca 2022 zaplanowano pięćdziesiąt biegów, w dziesięciu miastach – poza Wrocławiem są to: Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Trójmiasto i Warszawa. W każdej lokalizacji odbędzie się po pięć biegów, a żeby zostać sklasyfikowanym trzeba ukończyć co najmniej trzy z nich. Formuła cyklu została zmodyfikowana – dotychczas organizowano po sześć biegów, a „generalka” była tworzona na podstawie czterech najlepszych wyników.