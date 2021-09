Wrocław. Zobacz zdjęcia z rozpoczęcia roku na Akademii Wojsk Lądowych [FOTO]

Groźny wypadek karetki we Wrocławiu. Ratowniczka medyczna jest nieprzytomna [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło we wtorek w południe, przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Borowskiej we Wrocławiu. karetka jechała na sygnałach i zderzyła się z BMW....