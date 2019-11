Oto zdjęcia z budowy nowej linii tramwajowej na Popowice we Wrocławiu. Przeczytaj o tej inwestycji i zobacz najnowsze fotografie z ul. Długiej.

Choć to dopiero początkowy etap, na ulicy Długiej w rejonie wiaduktu kolejowego widać już wiele zmian.



Pociągi jeżdżą tam już po tymczasowym wiadukcie kolejowym zbudowanym specjalnie na potrzeby tej inwestycji. Stara przeprawa jest już rozbierana. W jej miejscu pojawi się nowy wiadukt, który będzie miał 47 metrów długości.



Do jego zbudowania wykorzystanych zostanie 212 ton stali konstrukcyjnej, 110 ton stali zbrojeniowej i 965 metrów sześciennych betonu.



Dzięki tej inwestycji zniknie wąskie gardło na trasie na Popowice. Pod wiaduktem przejadą tramwaje, skorzystają też kierowcy, rowerzyści oraz piesi. W pobliżu powstanie węzeł przesiadkowy dla pasażerów komunikacji. Kolej zbuduje tam nowy przystanek Wrocław Szczepin. Zobaczcie na zdjęciach jak wygląda dziś to miejsce.

