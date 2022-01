Wrocław. Zobacz zdjęcia kibiców na meczu Śląsk - Boulogne Metropolitans w Hali Stulecia

Śląsk - Boulogne Metropolitans. Kibice WKS-u w Hali Stulecia [ZDJĘCIA]. Wrocławscy kibice kochają koszykówkę. Pokazali to kolejny raz licznie podczas kolejnego meczu Śląska w EuroCupie. Chociaż wrocławianie przegrali Boulogne Metropolitans 59:74, to jednak zabawa na trybunach była świetna. Byłeś na meczu? ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH! WAŻNE! Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów na Twoim telefonie lub strzałek obok.

fot. PR / Polska Press