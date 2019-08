Wrocław. Zobacz unikatowe fotografie Anny German z czasów studenckich [DUŻO ZDJĘĆ]

Studia trwały sześć lat. Była z nich bardzo zadowolona. Podobała się jej filozofia, logika, matematyka, biologia (nie cierpiała jedynie preparować żab). Uwielbiała za to praktyki letnie , nawet te w kopalni węgla kamiennego Anna w Pszowie na Górnym Śląsku, kiedy musiała pełzać podziemnymi korytarzami na brzuchu („pomagałam sobie niezdarnie kolanami i łokciami, które spuchły do wieczora jak banie” - wspominała).

„Jeszcze przed maturą zastanawiałam się często nad wyborem zawodu. Zawsze interesowało mnie malarstwo, rzeźba, metaloplastyka, ceramika artystyczna. Po maturze złożyłam więc dokumenty na Wydział Malarski w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Ale po głębszym zastanowieniu ustaliłyśmy z mamą, że trzeba wybrać zawód bardziej konkretny, który w przyszłości zapewniłby byt...” - tak tłumaczyła w swojej autobiografii "Wróć do Sorrento?", wydanej w 1970 roku.

Najważniejszym elementem pracy magisterskiej Anny German jest geologiczna mapa terenu objętego badaniami, którą musiała własnoręcznie namalować. A to była mozolna praca. Musiała obejść spory teren, o wymiarach 4 kilometry na 5 kilometrów, czyli 20 kilometrów kwadratowych. Sporządzić wiele szkiców, pobrać mnóstwo próbek. Wiele godzin musiała spędzić na interpretacji wyników i kreśleniu mapy. Zajęło to jej ponad rok.

Trud się opłacił. Obroniła pracę na ocenę bardzo dobrą.

Anna nie poświęciła się jednak pracy geologa. Jej przeznaczeniem była muzyka. Zaczynała śpiewać na początku studiów we wrocławskim teatrze Kalambur. Długo jednak nie zagrzała w nim miejsca. Po latach tak wspominała występy przy Kuźniczej: „Miałam śpiewać w programie dwie piosenki do własnej muzyki. Wkrótce jednak spostrzegłam, że nie pogodzę obowiązków na uczelni z moim nowym życiem artystycznym, przede wszystkim dlatego, że moje studia miały się ku końcowi. (...) Rano, po nieprzespanej nocy, zamiast do biblioteki uniwersyteckiej podążałam po omacku (ze zmęczenia zasypiałam już w tramwaju) do łóżka, z którego żadna siła nie była w stanie mnie wydostać. (...)” - to fragment jej autobiografii.

Zrezygnowała z Kalambura. Po odejściu z teatru poświęciła się całkowicie studiom na geologii. Po studiach Anna wróciła do śpiewania. I to zawodowo. Najpierw w Estradzie Wrocławskiej, z którą zjeździła Dolny Śląsk, a potem całą Polskę - występując m.in. jako Murzynka, z twarzą i rękami wysmarowaną czarną pastą do butów.