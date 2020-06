Wrocław. Zobacz rewolucyjne zmiany na placu Dominikańskim. Wyburzone przejście podziemne, budowa biurowca...

Od kilku dni sporo dzieje się na placu Dominikańskim. Znikają schody z zamkniętego przejścia podziemnego - tzw. Przejścia Słodowego. Powstała nowa zebra, wymalowana przez ulicę Piotra Skargi żółtą farbą. Czy to koniec podziemnego przejścia, które funkcjonowało od końca lat 70-tych? Tego domagali się kilka lat temu od prezydenta Wrocławia aktywiści.

Prace wyburzeniowe trwają na skrzyżowaniu ulicy Skargi i Oławskiej, które bardzo często jest nazywane placem Dominikańskim. Przypomnijmy, że oficjalnie ten plac znajduje się przy dominikańskim kościele św. Wojciecha, w praktyce wielu mieszkańców miasta rozszerza tą nazwę co najmniej do wspomnianego skrzyżowania Skargi i Oławskiej.

Robotnicy wyburzają już schody w Przejściu Słodowym znajdującym się pod ulicą Oławską. To element gruntownej przebudowy tego przejścia i dostosowania go do powstającej tuż obok inwestycji - nowego biurowca PZU. Elementy tego budynku mają być nadwieszone nad schodami, dlatego konieczne było zamknięcie całego przejścia. Nie będzie ono wyburzane, a znów skorzystamy z niego za około 6 miesięcy.