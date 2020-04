Wrocław. Zobacz kamienicę na Wyspie Słodowej. Wystartowała Concordia Design Wrocław (ZDJĘCIA)

Budynek zaprojektowany przez topową europejską pracownię architektoniczną MVRDV oraz wrocławskie Q2Studio, jest już gotowy. W środku Alicja Biała - ilustratorka, graficzka i artystka wizualna - tworzy ogromny, kolorowy mural, który będzie jednym z elementów charakterystycznych inwestycji.

– Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zaprosić wrocławian do zjedzenia czegoś dobrego w restauracjach czy do wypicia koktajlu na tarasie – mówi Ewa Voelkel-Krokowicz, właścicielka Concordia Design. –– Na razie, ze względu na epidemię koronawirusa, skupiliśmy się na pomocy firmom obecnym w naszym hubie biznesu. Zależało nam, by bez przeszkód mogły rozpocząć one działalność w bezpiecznych i komfortowych warunkach – dodaje Voelkel-Krokowicz.