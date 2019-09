Wrocław. Zobacz, jakie mieszkania, auta, sprzęt RTV i AGD możesz kupić od komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Emilia Matlak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2019 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika, położonego przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 66/19, 52-204 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00139622/9. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny numer 19 zlokalizowany jest na I-wszym piętrze i poddaszu użytkowym budynku przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 66 we Wrocławiu. Zgodnie z zapisem KW nr WR1K/00139622/9 przedmiotowy lokal składa się z następujących pomieszczeń: 5 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi, 2 łazienek, schodów i wiatrołapu oraz pomieszczeń przynależnych – komórki nr 41 , klatki schodowej i tarasu o powierzchni łącznej 165,57 m2. Zgodnie z z zapisem dokumentu księgi wieczystej WR1K/00139622/9 : aktu notarialnego Rep A 1866/2000 Umowy sprzedaży z dnia 16.05.2000r. przedmiotowy lokal składa się z następujących pomieszczeń : 5 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi , 2 łazienek , schodów i wiatrołapu o powierzchni 123,93 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – komórki , tarasu i klatki schodowej ( zewnętrzne kręcone schody stalowe ) o łącznej powierzchni 41,64 m2. Zgodnie z wypisem z kartoteki lokali jego powierzchnia wynosi 123,90 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych 41,50m2 . Kartoteka lokalu została założona w okresie gdy przepisy dotyczące prowadzenia kartotek lokali przewidywały określanie powierzchni z dokładnością do 0,1 m2, stąd zaokrąglenia . Zgodnie z rysunkami archiwalnego egzemplarza dokumentacji projektowej znajdującej się w dyspozycji zarządcy nieruchomości przedmiotowy lokal składa się z następujących pomieszczeń ( numeracja pomieszczeń wg dokumentacji projektowej ) : I-wsze piętro 1. wiatrołap 2,76 m2 2. korytarz ze schodami 15,66 m2 3. łazienka 3,51 m2 4. kuchnia 13,26 m2 5. pokój dzienny 30,13 m2 6. pokój 17,05 m2 7. ogród zimowy 2,35 m2 razem I-wsze piętro 84,72 m2 poddasze 2. przedpokój ze schodami 12,04 m2 3. łazienka 6,14 m2 5. pokój 10,31 m2 6. pokój 10,71 m2 razem powierzchnia poddasza 39,20 m2 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń lokalu 123,92 m2 Wysokość pomieszczeń ( na podstawie pomiarów wykonanych w trakcie oględzin ) : na parterze 2,49 m , na poddaszu 0,72 - 2,65 m . Lokal posiada na poziomie poddasza taras o powierzchni 29,85 m2 usytuowany od strony północnej budynku , który wraz z zewnętrznymi kręconymi schodami prowadzącymi z poziomu terenu na taras stanowi przynależność do lokalu . Uwagi : 1. Podczas wizji lokalnej ustalono , że w lokalu nie wykonano wszystkich ścianek działowych które przewidywał projekt , część ścianek ma inne usytuowanie niż przewidywał projekt . Suma oszacowania wynosi 590 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 442 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Raiffeisen Bank 41 1750 0012 0000 0000 3292 7858. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.