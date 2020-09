Wrocław. Zobacz, jak zmieniło się centrum miasta. Był okropny parking, jest piękny skwer (ZDJĘCIA)

Na Karłowicach powstanie nowa siłownia plenerowa. Jest firma, która go wykona

Skwer Władysława Bełzy pomiędzy ulicami: Czajkowskiego, Asnyka, Konopnickiej i Makuszyńskiego to obecnie pusty plac. Niedługo się to zmieni. Rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie tego miejsca. Co tam powstanie? Przeczytajcie poniżej.