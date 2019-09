Wrocław. Zobacz, jak zmienia się ulica Długa (ZDJĘCIA)

Trwają tu przygotowania do budowy nowej linii tramwajowej na Popowice. A inwestycja nie będzie łatwa. Trwa dopiero jej pierwszy etap - trzeba poszerzyć wiadukt nad ulicą Długą, tuż przy skrzyżowaniu z Gnieźnieńską. Musi być trzy razy dłuższy. Przy okazji powstanie tu nowy przystanek kolejowy - tak by z pociągu wygodnie można się było przesiąść do tramwaju. Stary wiadukt zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie nowy.

Przebudowana zostanie też sama ulica Długa - chodzi o jej fragment od marketu Tesco do zjazdu na teren Politechniki Wrocławskiej. Poza nową nawierzchnią i torowiskiem powstaną tu ścieżki rowerowe i chodniki. Sama jezdnia musi też zostać obniżona - pod nowym wiaduktem musi się bowiem zmieścić tramwaj, a linii kolejowej podnieść się nie da. Wszystkie te prace mają potrwać aż dwa lata.