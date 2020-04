Wrocław. Zobacz, jak wygląda remont na ul. Probusa (ZDJĘCIA)

Od tygodnia robotnicy pracują już na drugim pasie ulicy, a po już wyremontowanej połowie jeżdżą kierowcy.

Jazda jest możliwa wyłącznie od Nadodrza do centrum, w przeciwnym kierunku obowiązują objazdy. Co się teraz dzieje na rozkopanym fragmencie. Urzędnicy tłumaczą, że do akcji wkroczyły ekipy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Po powierzchnią trwają prace przy sieci wodociągowej, natomiast inni robotnicy pracują przy budowie nowego chodnika. Wartość tego remontu to ok. 700 tys. zł.