Wrocław. Zobacz, jak wózek inwalidzki pędzi ulicami miasta (FILM)

Czy takie wózki w ogóle mogą jeździć po drogach, przeznaczonych dla aut? Czy kierujący tego typu pojazdem – gdyby przekroczył dozwoloną prędkość - musiałby zapłacić mandat? - Trzeba byłoby ustalić czy ten pojazd w ogóle może poruszać się po drogach – mówi nam Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji. - Wykroczenie, takie jak przekroczenie prędkości, mogą popełnić tylko pojazdy uprawnione do ruchu.

Wszystko wskazuje na to kierującej wózkiem z filmiku – gdyby zatrzymała ją policja – groziłaby grzywna (od 20 do 5 tysięcy złotych). Prawo zakazuje prowadzenia pojazdu, który nie jest dopuszczony do ruchu. Elektryczne wózki inwalidzkie – mówią przepisy – mogą poruszać się po drogach jeśli są odpowiednio wyposażone. Muszą mieć m. in. lampy, hamulce, światła odblaskowe i kierunkowskazy. Wózek z filmu większości z tych wymogów nie spełnia. Widać choćby, jak kierujący ręką sygnalizuje, że skręca w prawo. Dodajmy, że osoba skazana za takie wykroczenie może być dodatkowo ukarana zakazem prowadzenia pojazdów.