Wrocław. Zobacz, jak powstaje nowy biurowiec przy pl. Dominikańskim, zamiast budynku PZU (ZDJĘCIA Z BUDOWY)

Przypomnijmy, stary biurowiec został rozebrany 2017 r., budowa nowego rozpoczęła się w lutym tego roku. Inwestycja zostanie oddana w drugim kwartale 2022 r. Brama Oławska będzie miała 7 kondygnacji naziemnych oraz 3 podziemne z ponad 140 miejscami parkingowymi. Zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2022 roku.

- Gdy podejmowaliśmy decyzję, o wybudowaniu nowego budynku zależało nam przede wszystkim na jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko – mówi Wojciech Dębski, prezes zarządu Tower Inwestycje.

- To odzwierciedla się zarówno w zastosowanych rozwiązaniach technicznych, ale również, chociażby w zaprojektowaniu przestrzeni dla rowerzystów. Architektura budynku, który powstaje na działce przy ul. Oławskiej, połączy ze sobą elementy nowoczesności oraz tradycji, przy okazji nawiązując do pobliskiej zabudowy. Zadbaliśmy o to, aby pod każdym względem było to dobre miejsce do pracy – dodaje Wojciech Dębski.

W zaprojektowanym biurowcu szczególny nacisk położono na zastosowanie rozwiązań proekologicznych w tym systemów oszczędzania energii i wody, zielone dachy, czy miejsca parkingowe ze stacjami ładowania dla samochodów o napędzie elektrycznym. Dodatkowo inwestor przewidział w projekcie infrastrukturę dla osób korzystających z rowerów w tym prysznice, szatnie, suszarnie, a także samoobsługową stację rowerową.