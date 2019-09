Wrocław. Zobacz, jak będą wyglądały nowe mieszkania na Kleczkowie

– Realizacja takich nieruchomości bywa zwykle wypadkową ograniczeń projektowych, ale w przypadku Rychtalskiej 20 wyodrębniliśmy je celowo z myślą o małych rodzinach migrujących do centrum Wrocławia w poszukiwaniu pracy i dobrej edukacji dla dzieci – opowiada Rafał Półtorak - Pełnomocnik Zarządu z DOM.developer, inwestora Rychtalskiej 20.

Projektanci przewidzieli jeszcze jedno, oryginalne rozwiązanie. Dwa poziomy w jednym mieszkaniu mogą być od siebie całkowicie niezależne.

– Dzięki temu wnętrza można łatwo przystosować do potrzeb biurowych. W dobie rozwoju idei „coworkingu” to także idealna propozycja dla wszystkich freelancerów, którzy poszukują wolnego biurka, a dla właściciela – atrakcyjna oferta inwestycyjna z gwarantowaną wysoką stopą zwrotu – argumentuje przedstawiciel DOM.developer. Mieszkania z antresolą o powierzchni nawet 51 mkw. dostaniesz już w cenie 6700 zł/mkw.

Prywatny taras z siłownią i wszystko pod ręką

Rychtalska 20 świetnie sprawdzi się dla każdego. Do postawienia na tę inwestycję zachęca już szeroki wybór mieszkań – od kawalerek po czteropokojowe lokale, od 30 do ponad 100 mkw. A gdy już wprowadzisz się do wymarzonego lokum, skorzystasz do woli z widoku z tarasu dostępnego tylko dla mieszkańców, znajdującego się na najwyższej kondygnacji.

– We współpracy z architektem budynku zadecydowaliśmy o przeznaczeniu dachu budynku do celów sportowo-rekreacyjnych. W części wspólnej znajdą się zatem urządzenia siłowni plenerowej m.in.: biegacz, orbitrek, stepper, twister, wyciąg, rower oraz wioślarz, a także strefa wypoczynku z leżakami oraz wiatą grillową – opowiada Półtorak.

Do zalet inwestycji DOM.developer trzeba jeszcze dodać świetną lokalizację. Spacer do parku Stanisława Tołpy, wycieczka rowerowa wałami, czy wieczór spędzony nad Odrą w jednym z beach barów – tu wszędzie jest blisko. By zrobić kompleksowe zakupy, wyskoczyć na obiad albo odprowadzić dzieci do przedszkola czy szkoły, nie trzeba nawet wsiadać w samochód – można to zrobić w ciągu kilkunastu, a nawet kilku minut pieszo. A jeśli chcesz dostać się do ścisłego centrum, wystarczy wsiąść w tramwaj na pobliskim przystanku.