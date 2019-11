Akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia. Zobacz szczegóły

Bezpłatne szczepienia odbędą się 21 listopada br. w godzinach 12-14 w Centrum Medycznym AD-MED przy ul. Syrokomli 1 oraz w Centrum Medycznym AD-MED przy ul. Kamiennogórskiej 10 we Wrocławiu (budynek Centrum Medycznego „Zdrowa Kobieta”).

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy 21 listopada 2019 r. mieszkańcy Wrocławia będą mieli szansę bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie.Skorzystać ze szczepień może każdy po 18-stym roku życia, jeżeli nie występują u niego przeciwskazania takie jak: aktywna infekcja, gorączka. Na miejscu obecny będzie wykwalifikowany personel medyczny, z którym będzie można wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Szczepienie zalecane jest szczególnie osobom z grup ryzyka – osoby po 55. roku życia, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby przewlekłe np. astmę, chorobę wieńcową, czy cukrzycę. To właśnie diabetykom eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zadedykowali rok 2019.Obecnie mamy do czynienia z epidemią cukrzycy. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2030 r. cukrzyca będzie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Diabetycy są szczególnie narażeni na powikłania pogrypowe, które aż 6-krotnie zwiększają ryzyko śmierci w porównaniu do osób zdrowych. Zakażenie wirusem grypy w przypadku osób cierpiących na cukrzycę zaburza kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, co jest groźne zarówno w trakcie trwania choroby, jak też po ustąpieniu jej objawów – wyjaśnia dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, ekspert Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.Grypa może doprowadzić do wystąpienia niebezpiecznych powikłań, których skutki mogą być śmiertelne. Skuteczność, którą zapewnia szczepionka wynosi ok. 70-80%. Jest to najbardziej efektywna, a przy tym bezpieczna i tania metoda zapobiegania zakażeniu wirusem grypy. Profilaktyka wirusa poprzez szczepionki to nie tylko korzyści zdrowotne, ale również społeczne oraz finansowe. Większość Polaków nie decyduje się na profilaktykę, narażając się na groźną chorobę oraz koszt jej leczenia, a ten znacznie przewyższa koszt szczepionki. Przy poważnych powikłaniach takich jak zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia sercowego wymagane jest leczenie w szpitalu oraz długi czas rekonwalescencji pacjenta. Każda przyjęta szczepionka zmniejsza ryzyko zachorowania jednego człowieka, co za tym idzie, rozpowszechnienia się grypy w społeczeństwie.Szczepienia przeciw grypie powtarzane każdego roku są najskuteczniejszym sposobem walki z wirusem i powikłaniami zagrażającymi życiu. Są one zalecane są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – komentuje prof. dr hab. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.