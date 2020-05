Wrocław. Zobacz filmy w kinie samochodowym na stadionie na Pilczycach (CENY BILETÓW, DATY SEANSÓW)

Filmy będą wyświetlane na elewacji areny a dźwięku będziemy słuchać w samochodowym radio. Najtańszy bilet – 40 zł za wjazd samochodu osobowego. Niezależnie od ilości pasażerów w środku.

To największy ekran w Europie – chwali się stadion w rozesłanym do mediów komunikacie – 1500 metrów kwadratowych Filmy mają być wyświetlane od strony wielopoziomowego parkingu i to tam wpuszczane będą samochody z widzami. Miejsce w pierwszym rzędzie będzie kosztować 100 złotych. W cenie droższego biletu wliczony jest poczęstunek – poprocn, nachosy i napoje.

Kino rusza jutro (w piątek 22 maja) o godz. 22.00 z filmem "Need for Speed” w reżyserii Scotta Waugha. Kolejny seans - „Step Up 4” - pół godziny po północy. Bilety można kupić wyłącznie przez internet na stronie abilet.pl. W czasie seansu będzie można kupować przekąski ale płatność tylko kartą.