Wrocław. Zniszczone tamy bobrów na Strachocinie. Kto to robi?

- Z racji zawodu, ale też zainteresowań często bywam na brzegami Piskornej i w lesie Strachocińskim, niedawno zaobserwowałem, że ktoś poprzerywał tamy zbudowane tam przez bobry - powiedział nam Adam Gruszczyński, przyrodnik, biolog, członek Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. - Ktoś po prostu wykorzystał czas epidemii, kiedy to znacznie mniej ludzi spacerowało po tym terenie i zburzył, to co zwierzęta budowały miesiącami – dodaje.

Guszczyński przypomina, że same tamy bobrów są chronione na mocy wspomnianego rozporządzenia. - Zniszczenie tamy skutkuje szybkim obniżeniem się poziomu wody i tym samym zniszczeniem siedlisk zwierząt, innymi słowy mamy małą katastrofę ekologiczną. Jest to bardziej szkodliwe dla przyrody, że mamy obecnie okres rozrodczy u zwierząt, część ptaków wysiaduje jaja lub wodzi pisklęta, płazy godują. Brak wody jest dla nich wyrokiem śmierci, bo po prostu zabraknie im pożywienia – wyjaśnia i wskazuje na jeszcze jeden, ważny aspekt sprawy: Niszczenie tam bobrów, to nie tylko przestępstwo, ale po prostu głupota. Każde mokradło ze względu na swoje właściwości kształtuje lokalny mikroklimat. Dzięki niemu mieszkańcom Strachocina z pewnością mniej doskwierają letnie upały – parująca woda obniża temperaturę otoczenia - wyjaśnia Guszczyński.

Ani on, ani jego znajomi ze Stowarzyszenia Nasz Bóbr, nikogo nie przyłapali na gorącym uczynku, ale jak się domyśla, mogli to zrobić okoliczni mieszkańcy, którzy mogli to zrobić w obawie przed komarami, które miałyby się wyroić na podmokłym terenie. - Na pewno nie zrobiono tego na zlecenie żadnej oficjalnej instytucji - podkreśla. Sprawa została już zgłoszona przez Stowarzyszenie Nasz Bóbr do Prokuratury rejonowej we Wrocławiu. - Nie wiem jak wygląda teraz bieg sprawy. Zgodnie z procedurami policja powinna teraz szukać ew. świadków - zaznacza.

Zgodnie z prawem, na rozbiórkę tamy bobrów może zezwolić wyłącznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska . Zatem niszczenie tam bobrowych i żeremi jest bez tego zezwolenia zabronione i stanowi wykroczenie. Niszczący musi się liczyć z karą grzywny w wysokości 500 złotych, a w skrajnych przypadkach nawet z aresztem. Jeśli powstająca tama stwarza zagrożenie zalaniem pół uprawnych lub czyjejś posesji, należy skontaktować się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Tamę można rozebrać wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia.