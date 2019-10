Wrocław. Znaleźli wielką bombę lotniczą. Dziś wielka ewakuacja ludzi

Sporych rozmiarów niewybuch zabezpiecza policja. Będzie wywożony z terenu budowy dzisiaj koło południa. Prawdopodobnie konieczna będzie wówczas zarządzenie ewakuacji w sąsiedztwie.

Trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór budowana jest w tym momencie w pobliżu placu Orląt Lwowskich, pomiędzy obecną ulicą Robotniczą, a Nabycińską, na tyłach galerii Domar. Właśnie tam robotnicy trafili na niewybuch. Jak poinformowali nas saperzy, nie ma technicznej możliwości przewiezienia go dziś na poligon, dlatego akcję zaplanowano na piątek, w godzinach południowych.

Poproszono o wsparcie policję. Do momentu rozpoczęcia akcji, terenu z niewybuchem będą pilnowali mundurowi i zadbają o to, by nikt się tam nie poruszał. W momencie rozpoczęcia działań, prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja o ewakuacji ludzi z okolicy. Największym budynkiem położonym w sąsiedztwie jest Domar.