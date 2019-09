Wrocław. Znajdźcie siebie i swoich znajomych na zdjęciach z Biegu Uniwersytetu Medycznego

- Możliwość udziału w tym biegu wylicytowałem podczas charytatywnej licytacji w trakcie triathlonu w Gdyni. Pierwszy raz biegnę z dzieckiem niepełnosprawnym. Jest to bardzo przyjemne doświadczenie, wcale nie biegnie się trudniej. My nie ścigamy się na czas, a startujemy dla tych dzieci, żeby im sprawić przyjemność - opowiada jeden z uczestników biegu dwójek z wózkami, Marek Świeboda.

- Jest to bieg dla wszystkich, dla ludzi o wielkich sercach. Ci, którzy startują, pomagają innym, którzy nie mogą biegać sami. Zmagają się u nas ze sobą, nie tylko sportowcy, ale także ludzie, którzy muszą przełamać swoje słabości i bariery, żeby móc wystartować - mówi dr hab. Tomasz Zatoński z kliniki otolaryngologii chirurgii głowy i szyi USK we Wrocławiu.

W zawodach wzięła między innymi udział prof. Alicja Chybicka, kierownik kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu.

- Startuję co roku. Bieganie to zdrowie. Oczywiście musi być dopasowane do każdego człowieka. Ja trenować zaczęłam 8 lat temu, teraz mam 68, a na ścianie nie mieszczą się już medale. To daje power i siłę - zapewniała prof. Chybicka.

Bieg Uniwersytetu Medycznego, oprócz emocji sportowych, to także akcje charytatywne. W tym roku jedno z dzieci, które brały udział w biegu, otrzymało wózek elektryczny. Fundacja Biegaj dla Zdrowia, organizator wydarzenia, przekazała także jednemu z uczestników dwójek, Mikołajowi, specjalny wózek do biegania.

Dodatkowo, podczas imprezy odbywał się szereg licytacji i zbiórek. Cała suma przeznaczona zostanie na asystor kaszlu dla ciężko chorego Damiana, na który potrzeba 18 tysięcy złotych. Na ten cel organizatorzy przekażą także wszystkie pieniądze zebrane z wpisowych trasy dziecięcej.