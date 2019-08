Wrocław. Zła wiadomość dla pasażerów MPK. Będzie mniej autobusów. Dlaczego?

Dopiero co pisaliśmy o tym, że wrocławianie narzekają na tłok w autobusach i proszą ratusz by było ich więcej. Urzędnicy są jednak najwyraźniej głusi na apele pasażerów. Bo zamiast przybyć, autobusów... ubędzie. Już nie 40, lecz tylko 30 autobusów oczekuje wrocławskie MPK od nowego podwykonawcy, którego właśnie szuka. Nowe autobusy przejadą też kilkaset tysięcy kilometrów mniej niż pierwotnie planowano. Chodzi o oszczędności.

MPK szuka podwykonawcy do obsługi części linii autobusowych. Chęć świadczenia tych usług zgłosiły 4 firmy. Najwyższą kwotę zaproponował Michalczewski – 126,5 mln zł, DLA wyceniło to zadanie na niecałe 126 mln zł, Arriva określiła cenę za usługę na ponad 121 mln zł, a najtańszy Mobilis - na 120 996 200 zł. Zaplanowany przez miasto budżet to prawie 125 mln zł. Zatem wszystko wskazuje na to, że jeśli oferta będzie spełniała wymogi formalne, umowę podpisze Mobilis.