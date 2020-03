Wrocław zbojkotuje wybory prezydenckie? Prezydent Jacek Sutryk: Nie będę siedział cicho!

Nie będę szkolił członków komisji. To dodatkowe środki. Trzeba kupić maseczki, płyny do dezynfekcji, jednorazowe długopisy, znaleźć dodatkowe lokale. My nie mamy na to pieniędzy. Wolę za to kupić środki ochrony osobistej, których brakuje we wrocławskich szpitalach - tłumaczył w niedzielę Jacek Sutryk.- Lokale wyborcze w wielu przypadkach muszą być w szkołach, przedszkolach. I co? Zamykamy szkoły, żebyśmy poczuli się bezpiecznie i mam je otworzyć na wybory - pytał retorycznie w internetowym nagraniu. - Tak dłużej być nie może. Musimy z tym zrobić jakiś porządek. Nie ja. Wy to musicie zrobić. Wkurza mnie to! Nie jestem w stanie w tych warunkach bezpiecznie tych wyborów przygotować. Czy inni prezydenci myślą podobnie? Tak, wielu samorządowców myśli i pisze w taki sposób. Wielu do mnie dzwoniło w tej sprawie.