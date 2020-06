Wrocław. Zapraszamy na wystawę w Bulwarze Staromiejskim (GODZINY, TERMINY)

Wrocław. Magnolia Park rozda pół tysiąca kart podarunkowych (CO ZROBIĆ, ŻEBY JE DOSTAĆ?)

Zbliża się pierwsza po przerwie akcja zakupowa w Magnolia Park. Do zdobycia jest 500 kart podarunkowych o wartości 50 zł. Tym samym największa galeria we Wrocławiu powoli wraca do tradycyjnej formuły wydarzeń, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.