Wrocław. Zapraszamy na wernisaż wyjątkowej wystawy "DOBRE to RZEMIOSŁO! (SZCZEGÓŁY)

Wernisaż wystawy DOBRE to RZEMIOSŁO! 10 grudnia, godz.18.30

Klub Pod Kolumnami, plac Św. Macieja 21, Wrocław

Zobaczycie prace tworzone z sercem przez mistrzów i ich uczniów. Przykłady sztuki, rzemiosła i rękodzieła powstałe podczas warsztatów, m.in. biżuterii z miedzi, witraży techniką Tiffany’ego, kaligrafii, modystki, renowacji, garncarstwa, upcyklingu, decoupaqu, malowania a szkle, introligatorstwa, stolarstwa, rzeźby, eko diznajnu, haftu, koronczarstwa, tkactwa, czerpania papieru, marmoryzawania (ebru), zecerstwa, makramy, szkła artystycznego w różnych odsłonach, drzeworytu i innych.

Zachwycicie się dolnośląską kulturą, tradycjami i naszym regionalnym dziedzictwem. Powspominamy niezwykłe wycieczki szlakiem rzemiosła, rękodzieła, sztuki, legend, dolnośląskiego szkła artystycznego i użytkowego. Wizyty w pracowniach wrocławskich mistrzów rzemiosł i sztuki oraz wspaniałe, inspirujące rozmowy z nimi.

Zobaczycie prace, zdjęcia, filmy i posmakujecie wrocławskich smakołyków.

Wystawa czynna będzie do 30 grudnia 2021 r. Można ją oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 21.00 w Saloniku Klubu Pod Kolumnami.

Wernisaż i wystawa odbywają się w ramach projektu „Dolny Śląsk Wita! Rzemiosło” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.