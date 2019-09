Wrocław. Zapraszamy na Letnie Warsztaty kulinarne #ArtKidsMenu w Art Hotelu

Za nami półmetek spotkań w ramach Letnich Warsztatów Kulinarnych dla dzieci i rodziców. Całemu wydarzeniu towarzyszyło mnóstwo emocji, zabawy i radości ze wspólnego gotowania! To jednak nie koniec. Przed nami dwa kolejne spotkania - 15 i 29 września. Jedno jest pewne, będzie głośno, smacznie i barwnie!

- Warsztaty są kontynuacją ubiegłorocznego projektu, który zaowocował stworzeniem dziecięcego menu dostępnego w Art Restauracji. Wszystko zaczęło się od pomysłu na znalezienie idealnych dań dla dzieci do restauracyjnego menu – tłumaczy założenia projektu Grzegorz Pomietło, szef kuchni w Art Hotelu – Chcieliśmy dowiedzieć się, co lubią jeść nasi najmłodsi goście i zacząć im to serwować. Projekt trwał rok, a efektem jest najnowsza karta menu dla dzieci – stworzona od przystawki po deser przez najmłodszych. Doskonałym źródłem wiedzy były wspólne warsztaty kulinarne dla najmłodszych oraz 200 ankiet wypełnionych przez uczestników. Dowiedzieliśmy się między innymi tego, co dzieci lubią jeść na śniadanie i czy gotują z rodzicami. Generalne płynące ze wszystkich ankiet wnioski, są dość zaskakujące. Okazało się, że dzieci zamiast rosołu wolą pomidorową, do spaghetti konieczny jest sos pomidorowy (za to mięso już niekoniecznie). Najmłodsi nie mają nic przeciwko roślinnym burgerom. Uczestnicy warsztatów zgodnie podkreślali, że chcą mieć wpływ na składniki kanapek w pierwszym czy drugim śniadaniu. Najwięcej dzieci życzyło sobie gotowania z rodzicami i jednocześnie przyznawało, że rzadko mają okazję do wspólnego „czarowania" w kuchni. Rodzice z kolei nie mają wystarczająco czasu dla najmłodszych, ale pragną, żeby dzieci jadły zdrowo.

- To był nasz główny trop – rodzice. – śmieje się Katarzyna Gubała, koordynatorka projektu #ArtKidsMenu i diet coach. – Musieliśmy znaleźć sposób na to, by nareszcie połączyć rodziców i dzieci przy jednym stole, zapewnić im przestrzeń i możliwości, by wspólnie nauczyli się zdrowej kuchni, dowiedzieli się więcej, jak żywić dzieci i po prostu pobyli ze sobą razem. W ramach dwóch ostatnich spotkań w Art Hotelu przy ul. Kiełbaśniczej 20 pod hasłem „Przynieś słoik, wyjdź z kiszonką”, największą atrakcję stanowili zaproszeni Goście. Podczas lipcowego spotkania w ramach letnich warsztatów kulinarnych w Art Hotelu, niespodzianką dla dzieci było wspólne gotowanie z Szymonem Radzimierskim – podróżnikiem, blogerem, autorem książek, aktorem, ambasadorem i reporterem National Geographic Kids. Szymon odwiedził prawie 40 krajów świata. Relację z wypraw zamieszcza na blogu planetkiwi.pl, który prowadzi w dwóch językach (po polsku i angielsku) od 8. roku życia. Po zakończonym kiszeniu warzyw, uczestnicy warsztatów mogli usłyszeć opowieści Szymona o dalekich krajach, egzotycznych potrawach i niekonwencjonalnych obyczajach przy stole. Na chętnych czekała do kupienia jednak z książek Szymona, Etiopia. U stóp góry ognia.

Drugie sierpniowe warsztaty #ArtKidsMenu to nie tylko twórcze kiszenie, ale także odrobina muzycznych przeżyć. Gościem specjalnym tej edycji projektu była piosenkarka Alicja Janosz. U boku rodziców – Alicji i Bartka Niebieleckiego - pojawił się także 4-letni Tymek. Dzielnie kroił, siekał i kisił warzywa. Po zakończonych kulinarnych bojach, dzieci zasiadły w kółku i wzięły udział w warsztatach śpiewu przygotowanych przez artystkę na tę okazję. Były piosenki o warzywach, porach roku i radości tworzenia. Kompozycje znajdą się wkrótce na najnowszej płycie piosenkarki. Na uczestników warsztatów czekały podarunki – specjalnie zaprojektowane na te wydarzenia fartuszki do gotowania dla dzieci i rodziców oraz prezenty od sponsorów (m.in. Fundacji Marwit, Baziółki, Targ Piastu). Wydarzenia odbywają się w duchu zero waste i ekologii – uczestnicy otrzymali uszyte z materiałów z recyklingu woreczki wielokrotnego użytku, które podczas zakupów świetnie nadają się do spakowania warzyw i owoców.

Jedną z atrakcji jest także zaparkowany przed Art Hotelem sklep mobilny Regio Food, w którym uczestnicy mogą zakupić produkty od lokalnych dostawców. Jedyną możliwością wzięcia udziału w warsztatach jest wygranie zaproszeń w konkursie na profilach Art Hotelu i partnerów eventu na Facebooku. Zapraszamy: • 15 września - Fermentacja na słodko – Arek Dziakowski „Zdrowy Ferment”, • 29 września - Dzikie kiszenie - Arek Dziakowski „Zdrowy Ferment”. - Dzieci to nasza przyszłość i dlatego zależy nam na ich prawidłowym żywieniu. – wyjaśnia ideę projektu Anna Wałęsa, specjalista do spraw marketingu z Art Hotelu. – Jeśli nauczymy je zdrowych nawyków w postaci wspólnego gotowania z rodzicami, przygotowywania samodzielnych posiłków czy robienia przetworów, to wierzę, że ta wiedza po latach zaprocentuje. Na początku 2020 roku w ramach projektu #ArtKidsMenu odbędzie się finałowy event kulinarny z udziałem celebrytów, gwiazd i blogerów oraz ich dzieci.

Partnerem projektu jest Miasto Wrocław i sieć Bibliotek Miejskich Wrocławia, Akademia Młodego Kucharza, Targ Piast, sklep Regio Food oraz Baziółka i Fundacja Marwit. Szczegóły akcji na FB Art Hotelu: https://www.facebook.com/ArtHotelWroclaw/

