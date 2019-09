Wrocław. Zapraszamy na Dzień Otwarty Zajezdni Popowice. Już 7 września, w sobotę (HARMONOGRAM)

Klub Sympatyków Transportu Miejskiego zaprasza do odwiedzenia dawnej zajezdni tramwajowej Popowice. Zabytkowy obiekt przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu zostanie udostępniony 7 września 2019 r. w godz. 10:00–17:00.

Dzień Otwarty Zajezdni Popowice będzie dobrą okazją do przyjrzenia się, jak zmieniała się komunikacja zbiorowa na przestrzeni dziejów – używane pojazdy, sposoby organizacji, warunki, w jakich pasażerowie podróżowali. By te przekształcenia ukazać, na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej zostaną wystawione pojazdy z różnych okresów – od niemieckich wagonów z dwudziestolecia międzywojennego przez pierwsze tramwaje polskiej produkcji powstałe po II wojnie światowej i pierwszy polski tramwaj szybkobieżny po jeden z pierwszych niskopodłogowych autobusów, które były produkowane w naszym kraju. Podczas Dnia Otwartego Zajezdni Popowice będzie można zobaczyć m.in. tramwaje Nowa Berolina z 1901 r., Linke-Hofmann Standard z 1929 r., Konstal N z 1949 r., Konstal 4N1 z 1960 r. czy Konstal 102Na z 1972 r. oraz autobusy Ikarus 260.32 z 1986 r., Ikarus 280.17 z 1990 r., Jelcz PR110M z 1987 r., Jelcz M11 z 1990 r. czy Jelcz M121MB z 1996 r. Większość prezentowanego taboru należy do Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a także Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Gminy Wrocław. Kluczowym elementem będzie jednak prezentacja wagonu Maximum – jedynego zachowanego w Polsce i jednego z nielicznych na świecie – podczas prac restauratorskich. W jednej z hal na terenie zajezdni zwiedzający będą mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda odbudowane nadwozie i podwozie tramwaju i jak przebiega proces odtwarzania instalacji elektrycznej. To kolejny etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy tym zabytkowym wagonie z 1901 r. Pierwsza część odbyła się w ramach realizacji projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz prace są kontynuowane, a odpowiedzialny za nie jest Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. W wyniku ich realizacji wagon będzie elektrycznie sprawny, to znaczy będzie w stanie poruszać się „o własnych siłach” (dzięki pracy silników elektrycznych).

Poza taborem pasażerskim zaprezentowane zostaną także wagony techniczne, służące utrzymaniu torowisk i sieci trakcyjnej. Wrocław może bowiem poszczycić się niezwykle bogatą, unikatową kolekcją tramwajów gospodarczych, na którą składają się szlifierki do torów, wagon-opryskiwacz, wagony służące do przewozu piasku czy pługi wirnikowe. Najcenniejszy jest tu najstarszy wagon tramwajowy zachowany we Wrocławiu – lora wieżowa z 1892 r. przeznaczona do prowadzenia napraw i konserwacji wprowadzanej wówczas we Wrocławiu sieci trakcyjnej. Niepozorna, choć wartościowa i wiekowa, jest lora transportowa z 1907 r. Odbędą się prezentacje pracy wirnikowego pługa odśnieżnego, wybudowanego w latach 80. XX w. na bazie wagonu Konstal 4N z lat 50. XX w. Zajezdnia Popowice powstała w 1901 r. jako pierwsza zajezdnia spółki Breslauer Straßen-Eisenbahn-Geselschaft (Wrocławskie Towarzystwo Kolei Ulicznej) przystosowana do obsługi tramwajów elektrycznych (wcześniej przedsiębiorstwo eksploatowało tramwaje konne). Znajdziemy tu dwie główne ceglane hale (wnętrza obu będzie można zobaczyć) z łącznikiem pomiędzy, w którego tylnej części wzniesiono wieżę ciśnień. W głębi ulokowane są z kolei budynki warsztatowe, do których dojazd zapewniała suwnica. Architektura zajezdni nosi cechy neogotyku w elementami secesji (np. ozdobne elementy metalowe). Podczas Dnia Otwartego Zajezdni Popowice do zwiedzania będą udostępnione obie dawne hale postojowe oraz kuźnia, w której obecnie znajdują się zniszczone, czekające na remont wagony, przede wszystkim typu Linke Hofmann Standard i Konstal N.

Po wystawie taboru i terenie zajezdni będzie oprowadzał przewodnik. Zaprowadzi on zwiedzających także do dawnej łaźni, pomieszczenia, które poza wybrańcami nie było udostępniane nikomu przez wiele lat. A jest to autentyczna perełka secesji z ozdobnymi kaflami i kształtnymi umywalkami. Podczas wydarzenia odbędzie się wykład Tomasza Sielickiego, badacza dziejów komunikacji zbiorowej w stolicy Dolnego Śląska, który będzie poświęcony wybranym aspektom historii komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Tomasz Sielicki będzie też opowiadał o tramwaju typu Maximum. Zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Prezentacje pracy pługa wirnikowego: 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Wykłady Tomasza Sielickiego, badacza dziejów komunikacji miejskiej we Wrocławiu, dotyczące tramwaju Maximum: 11:05, 11:35

Wykład Tomasza Sielickiego dotyczący wybranych aspektów historii komunikacji miejskiej we Wrocławiu: 12:00

Prelekcja Marcina Korzonka, podróżnika rowerowego, dziennikarza, fotografa – 13:00

Kross The Himalaya – rowerem przez najwyższe przełęcze świata. Będzie to opowieść o samotnej rowerowej wyprawie jedną z najsłynniejszych dróg na świecie – ze Srinagaru do Leh oraz z Leh do Manali. Prelegent przejechał 1300 km przez indyjską część Himalajów zwanych Małym Tybetem. Pokonał 10 przełęczy o wysokości ponad 3000 m, z czego cztery mierzyły ponad 5000 m n.p.m. Wjechał na słynną przełęcz Khardong La (5360 m), która do niedawna była uznawana za najwyższą przejezdną przełęcz na świecie. W czasie spotkania dowiemy się też dlaczego ta niebezpieczna droga została utworzona przez indyjską armię i jest otwarta tylko kilka miesięcy w roku.

Podczas całej imprezy dostępne będą następujące atrakcje: • Prezentacja wagonu Maximum w trakcie prac restauratorskich • Mobilny przegląd serwisowy rowerów Zadbany Rower • Znakowanie rowerów • Nowoczesne technologie w motoryzacji – testowanie skuterów elektrycznych GoScooter • Pokazy oraz warsztaty pierwszej pomocy Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe • Najmłodszych uczestników wydarzenia zapraszamy do Strefy Radości „Marzenia – Centrum Edukacji i Inspiracji Twórczych”. Miejsca dedykowanego przede wszystkim dzieciom, gdzie wspólnie z rodzicami będą mogli spędzić czas na dmuchańcach, warsztatach rękodzieła czy innych zabawach prowadzonych przez dedykowanych animatorów. • Strefa gastronomiczna wrocławskich foodtrucków • Przejażdżki na kucykach z Pony-Klub Wrocław-Pietrzykowice. Komunikacja : • Odjazdy tramwajów zabytkowych z pl. Teatralnego (przystanek „Opera”) na Zajezdnię Popowice: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00. Tramwaje będą zatrzymywać się na wszystkich mijanych przystankach. Trasa będzie wiodła przez ul. Podwale, Krupniczą, św. Mikołaja, pl. Jana Pawła II, ul. Legnicką.

• Odjazdy tramwajów zabytkowych z zajezdni Popowice na pl. Teatralny: 9:35, 10:35, 11:35, 11:40, 12:35, 13:35. • Odjazd autobusu zabytkowego w ramach linii dowozowej z Karłowic i Nadodrza: trasa przez przystanki Broniewskiego (numer słupka 23131) – 9:44, Kromera (24102) – 9:54, Wyszyńskiego (20722) – 9:59, Ogród Botaniczny (20902) – 10:01, Galeria Dominikańska (10123) – 10:09, Świdnicka (10101) – 10:10, pl. Jana Pawła II (10501) – 10:13. • Odjazd autobusu zabytkowego do Leśnicy: 11:15. Odjazd z Leśnicy podczas powrotu o 11:30, potem autobus zatrzyma się m.in. na przystankach: Mińska (Rondo Rotmistrza Pileckiego) (numer słupka 17314) – 12:02, Rogowska (12112) – 12:05, Nowy Dwór (12110) – 12:07, Nowodworska (12108) – 12:09. • Odjazdy autobusów zabytkowych do Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej: 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (pasażerowie będą mieli zapewnione zwiedzanie Centrum Historii Zajezdnia za darmo!). Kursy o 11:00 i 13:00 przedłużone będą na Partynice.

• Odjazdy autobusów zabytkowych na Partynice przez pl. Jana Pawła II i Arkady: 10:00, 15:00 • Podczas powrotu autobusów z Centrum Historii i Partynic będzie można wsiąść na pl. Jana Pawła II o godz. 10:33, 11:00, 11:52, 12:28, 13:52, 14:28 i 16:00). 9:30 – odjazd autobusu zabytkowego linii M14

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – Milenijna – Most Milenijny – Osobowicka – Bałtycka – Obornicka – Broniewskiego – al. Kasprowicza – Boya-Żeleńskiego – al. Kromera – Most Warszawski – Wyszyńskiego – Most Pokoju – pl. Powstańców Warszawy – Traugutta – Oławska – Galeria Dominikańska – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Zajezdnia Popowice 9:35 – odjazd tramwaju zabytkowego Konstal 102Na na linii M5

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny (Opera)

pl. Teatralny (Opera) – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Zajezdnia Popowice

10:00 – odjazd autobusu zabytkowego linii M10

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – Milenijna – Popowicka – Wejherowska – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Kościuszki – pl. Kościuszki – Świdnicka – Arkady – Powstańców Śląskich – pl. Powstańców Śląskich – Powstańców Śląskich – al. Karkonoska – Zwycięska – Partynice (powrót na Zajezdnię Popowice jako linia M13) 10:15 – odjazd autobusu zabytkowego linii M12

Zajezdnia Popowice – Legnicka – Na Ostatni Groszu – Gądowianka – Klecińska – Grabiszyńska – Centrum Historii Zajezdnia (powrót na Zajezdnię Popowice jako linia M13) 10:30 – zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem (początek przy punkcie informacyjnym – wagon Konstal 4N1 #1444) 10:35 – odjazd tramwaju zabytkowego Konstal 102Na na linii M5

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny (Opera)

pl. Teatralny (Opera) – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Zajezdnia Popowice

11:00 – odjazd autobusu zabytkowego linii M11

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – Na Ostatni Groszu – Gądowianka – Klecińska – Grabiszyńska – Centrum Historii Zajezdnia – Grabiszyńska – Stalowa – Grochowa – Krucza – Zaporoska – pl. Powstańców Śląskich – Powstańców Śląskich – al. Karkonoska – Zwycięska – Partynice (powrót na Zajezdnię Popowice jako linia M13) 11:00 – pokaz pracy pługa wirnikowego 11:05 – wykład Tomasz Sielickiego dotyczący tramwaju typu Maximum (hala KSTM) 11:15 – odjazd autobusu zabytkowego linii M15

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – Lotnicza – Kosmonautów – Średzka – Płońskiego – Trzmielowicka – Średzka – al. Prezydenta Kaczorowskiego – Zbigniewa Brzezińskiego – Port Lotniczy – Granicza – Rondo Rotmistrza Pileckiego – Strzegomska – Muchoborska – Traktatowa – Gądowianka – Na Ostatnim Groszu – Legnicka – Milenijna – Popowicka – Wejherowska – Legnicka – Zajezdnia Popowice

11:30 – zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem (początek przy punkcie informacyjnym – wagon Konstal 4N1 #1444) 11:30 – pokaz pracy pługa wirnikowego 11:35 – wykład Tomasz Sielickiego dotyczący tramwaju typu Maximum (hala KSTM) 11:35 – odjazd tramwaju zabytkowego Konstal N na linii M5

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny (Opera) (tramwaj nie wraca na Zajezdnię Popowice, z Opery kursuje jako Zabytkowa Linia Tramwajowa) 11:40 – odjazd tramwaju zabytkowego Konstal 102Na na linii M5

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny (Opera)

pl. Teatralny (Opera) – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Zajezdnia Popowice

12:00 – odjazd autobusu zabytkowego linii M12

Zajezdnia Popowice – Legnicka – Na Ostatni Groszu – Gądowianka – Klecińska – Grabiszyńska – Centrum Historii Zajezdnia (powrót na Zajezdnię Popowice jako linia M13) 12:00 – wykład Tomasz Sielickiego dotyczący historii tramwajów we Wrocławiu (hala KSTM) 12:30 – zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem (początek przy punkcie informacyjnym – wagon Konstal 4N1 #1444) 12:35 – odjazd tramwaju zabytkowego Konstal 102Na na linii M5

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny (Opera)

pl. Teatralny (Opera) – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Zajezdnia Popowice 13:00 – odjazd autobusu zabytkowego linii M11

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – Na Ostatni Groszu – Gądowianka – Klecińska – Grabiszyńska – Centrum Historii Zajezdnia – Grabiszyńska – Stalowa – Grochowa – Krucza – Zaporoska – pl. Powstańców Śląskich – Powstańców Śląskich – al. Karkonoska – Zwycięska – Partynice (powrót na Zajezdnię Popowice jako linia M13)

13:00 – pokaz pracy pługa wirnikowego 13:00 – odjazd tramwaju „Baba Jaga” (TMW) na Zabytkową Linię Tramwajową (zapewne z pasażerami, ale brak możliwości bezpośredniego powrotu) 13:00 – prelekcja Marcina Korzonka, podróżnika rowerowego, dziennikarza, fotografa 13:30 – zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem (początek przy punkcie informacyjnym – wagon Konstal 4N1 #1444) 13:30 – pokaz pracy pługa wirnikowego 13:35 – odjazd tramwaju zabytkowego Konstal 102Na na linii M5

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny (Opera)

pl. Teatralny (Opera) – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Zajezdnia Popowice 14:00 – odjazd autobusu zabytkowego linii M12

Zajezdnia Popowice – Legnicka – Na Ostatni Groszu – Gądowianka – Klecińska – Grabiszyńska – Centrum Historii Zajezdnia (powrót na Zajezdnię Popowice jako linia M13)

14:00 – pokaz pracy pługa wirnikowego 14:30 – zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem (początek przy punkcie informacyjnym – wagon Konstal 4N1 #1444) 14:30 – pokaz pracy pługa wirnikowego 15:00 – odjazd autobusu zabytkowego linii M10

Trasa: Zajezdnia Popowice – Legnicka – Milenijna – Popowicka – Wejherowska – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Kościuszki – pl. Kościuszki – Świdnicka – Arkady – Powstańców Śląskich – pl. Powstańców Śląskich – Powstańców Śląskich – al. Karkonoska – Zwycięska – Partynice (powrót na Zajezdnię Popowice jako linia M13) 15:30 – zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem (początek przy punkcie informacyjnym – wagon Konstal 4N1 #1444) od 16:00 – sukcesywne chowanie pojazdów ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA

