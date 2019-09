Wrocław. Zapisz się na darmowe badanie płuc (DATY, TELEFONY)

pixabay

Dolnośląskie Centrum Płuc we Wrocławiu po raz kolejny dołączyło w tym roku do wieloletniej kampanii ,,Healthy Lungs for Life” i zaprasza do zbadania swoich płuc w ramach bezpłatnej spirometrii. Badanie będzie można wykonać w dniach 7-12 października 2019 roku w Regionalnej Przychodni Specjalistycznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 105 od poniedziałku do piątku. w godzinach 15-18 oraz w sobotę w godzinach 10-14. Na badanie spirometryczne można zarejestrować się pod numerem tel. 713349731 w godzinach 10-19.