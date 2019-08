Wrocław. Zaatakował w Galerii Dominikańskiej. Zadał 30 ciosów nożem

Prokuratura chce zamknąć w szpitalu psychiatrycznym Muhammeta E. obywatela Turcji - zabójcę z Galerii Dominikańskiej. Przeczytaj szczegóły tej sprawy

Ofiara nożownika to inny obywatel Turcji. Śledztwo wykazało, że sprawca bardzo brutalnej zbrodni jest niepoczytalny. W takiej sytuacji śledztwo trzeba umorzyć a sprawcę – jako niebezpiecznego – przymusowo umieścić w zakładzie psychiatrycznym. Decyzję podjąć musi sąd. W sobotę 9 marca 2019 wieczorem w restauracji na najniższym poziomie Galerii Dominikańskiej doszło do dramatu. Nożownik rzucił się na przebywającego tam tureckiego studenta legnickiej wyższej uczelni. Dziś wiemy, że zadał mu trzydzieści ciosów. Celował głównie w kark i plecy. Potem zaczął uciekać. - Wspólnie z żoną byliśmy świadkami całego zajścia – opowiadał nam pan Marcin. Byli niedaleko restauracji Mc Donald’s, na poziomie minus 1 Galerii Dominikańskiej, kiedy usłyszeli hałas. - Zobaczyliśmy dwóch mężczyzn, jeden z nich atakował nożem drugiego. To nie był zwykły nóż kuchenny tylko taki bojowy lub taktyczny. Napastnik zaczął uciekać. Kilku mężczyzn zaczęło go gonić. Pobiegłem za nimi - relacjonuje nasz rozmówca. - Na zewnątrz, napastnik zaczął biec przez skrzyżowanie pod prąd w kierunku Kazimierza Wielkiego. Kiedy zobaczyłem jadący patrol policji, wybiegłem na ulicę i zatrzymałem radiowóz. Poinformowałem policjanta o całej sytuacji, kazał mi wsiąść do radiowozu i na sygnale zaczął jechać w kierunku nożownika – mówił nam.

ZOBACZ JAK uciekał nożownik O sprawie pisały media na całym świecie. W Turcji prasa sugerowała związek zabójcy z kurdyjskimi terrorystami z PKK czyli Partią Pracujących Kurdystanu. Tymczasem prokuratura zleciła przebadanie zabójcy. Lekarze doszli do wniosku, że w 9 marca wieczorem, rzucając się z nożem na swoją ofiarę, nie miał świadomości tego co robi. Bo był całkowicie niepoczytalny. Co więcej. Zdaniem specjalistów Muhammet E. jest niebezpieczny dla otoczenia. Gdyby po prostu wypuścić go na wolność, znowu mógłby kogoś zabić. Stąd wniosek prokuratury do sądu o przymusowe umieszczenie mężczyzny w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Sąd musi odpowiedzieć na dwa pytania. Czy rzeczywiście prokuratura ma mocne dowody, że to Muhammet E. zabił. Po drugie czy naprawdę był niepoczytalny w chwili przestępstwa i teraz jest niebezpieczny dla otoczenia.